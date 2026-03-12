El Estado

Cristal encabeza internamientos por adicciones en Chihuahua; alcohol queda en segundo lugar

El director de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC), Javier González Herrera, informó que la metanfetamina, conocida como cristal, se ha convertido en la principal causa de ingreso a clínicas de tratamiento en el estado de Chihuahua, mientras que el alcohol ocupa el segundo lugar.

El funcionario explicó que durante décadas el alcohol fue la principal razón por la que las personas eran internadas en centros de atención, sin embargo, en los últimos años su incidencia ha disminuido, incluso entre mujeres. En contraste, el consumo de cristal ha ido en aumento y se mantiene como la droga que más genera internamientos en los últimos cinco años.

De acuerdo con González Herrera, en 2025 se registraron aproximadamente 5 mil 900 internamientos en todo el estado, de los cuales 57 por ciento correspondieron al consumo de metanfetamina, mientras que alrededor del 12 por ciento estuvieron relacionados con el alcohol.

El titular de la CEAADIC señaló que entre los factores que han impulsado el crecimiento del consumo de cristal se encuentran su bajo costo, la facilidad de fabricación, el uso recreativo y la duración prolongada de sus efectos. También advirtió que en algunos casos la droga es utilizada para extender jornadas laborales, especialmente en actividades donde se requiere permanecer despierto por largos periodos, como el transporte de carga.

