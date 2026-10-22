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Jueves 22 de octubre de 2026

Cristi Treviño impulsará agenda de inclusión para personas con discapacidad en 2027

La regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, Alma Cristina “Cristi” Treviño Olivas, anunció que durante 2027 buscará fortalecer una agenda enfocada en la inclusión de las personas con discapacidad y en la generación de políticas públicas que amplíen sus oportunidades de participación y desarrollo.

La edil explicó que durante los últimos meses de 2026 dará prioridad a concluir los proyectos, gestiones y asuntos que dejó pendientes la fallecida regidora Blanca Patricia Ulate Bernal, particularmente desde la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Treviño señaló que su intención es dar continuidad al trabajo ya realizado y mantener los compromisos relacionados con la protección de los derechos de las mujeres, las familias, niñas, niños y adolescentes.

A partir de 2027, adelantó, incorporará con mayor fuerza el tema de la discapacidad, con propuestas orientadas a construir un municipio más incluyente tanto en los servicios públicos como en los espacios de participación ciudadana.

La regidora del PAN reconoció que el Gobierno Municipal ya cuenta con avances en esta materia, entre ellos la incorporación de personas con discapacidad en distintas dependencias, aunque consideró que todavía existen áreas de oportunidad para ampliar la inclusión más allá del ámbito laboral.

Treviño sostuvo que las personas con discapacidad deben ser consideradas de manera directa en las decisiones y programas municipales, con el objetivo de avanzar hacia condiciones de mayor igualdad y participación.

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