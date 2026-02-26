Cristiano Ronaldo adquiere participación del 25% en el club Almería de España

Jueves 26 de febrero de 2026

El astro portugués del fútbol, Cristiano Ronaldo, adquirió una participación del 25% en el club UD Almería, actualmente en la segunda división española, según informó el jueves Brunswick Group, firma de consultoría que representa al jugador.

Cristiano, de 41 años, se trasladó a Arabia Saudí para jugar con el Al Nassr a finales de 2022 y ahora amplía su presencia en el mundo del fútbol fuera de la cancha. “Siempre he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá de la cancha. La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento”, expresó Ronaldo en un comunicado.

La adquisición se realizó a través de su filial CR7 Sports Investments, según Brunswick Group, aunque no se revelaron los detalles financieros del acuerdo.

El club ha estado bajo propiedad saudí durante más de seis años. En el verano de 2025, Mohamed Al-Khereiji asumió como presidente y propietario del Almería, después de comprarlo a Turki Al Alsheikh. “Estamos muy satisfechos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en el equipo como en la academia”, afirmó Al-Khereiji.

Actualmente, la UD Almería ocupa el tercer lugar en la segunda división española y su última participación en la primera división fue en la temporada 2023-24.

Almería no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios adicionales sobre el acuerdo.