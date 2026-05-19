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Martes 19 de mayo de 2026

Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial con Portugal a los 41 años

La selección de Portugal confirmó la convocatoria de Cristiano Ronaldo para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que marcará la sexta participación mundialista del delantero portugués y lo colocará como uno de los futbolistas con más presencias en la historia del torneo.

El listado de 26 jugadores fue presentado este martes por el entrenador Roberto Martínez, quien destacó el liderazgo y la competitividad del histórico atacante del Al Nassr.

Ronaldo, de 41 años, había estado ausente en los amistosos disputados en marzo debido a una lesión sufrida con su club saudita, pero ya se encuentra recuperado y listo para encarar el que anunció será el último Mundial de su carrera profesional.

El delantero portugués compartirá además una marca histórica con Lionel Messi, quien también alcanzaría seis participaciones mundialistas.

Durante la presentación de la convocatoria, Roberto Martínez aseguró que Cristiano Ronaldo continúa cumpliendo con las exigencias deportivas necesarias para formar parte del plantel y lo calificó como “un capitán ejemplar”.

Portugal llegará al Mundial con una generación considerada entre las más competitivas de Europa, integrada por futbolistas que militan en clubes de élite como el Paris Saint-Germain, Manchester City y Manchester United.

Entre los convocados destacan Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão y Gonçalo Ramos.

Portugal quedó ubicado en el Grupo K del Mundial junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Previo al arranque del torneo, la selección portuguesa disputará encuentros de preparación frente a Chile y Nigeria antes de instalarse en Palm Beach, Florida, donde establecerá su concentración durante la competencia.

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