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Viernes 20 de marzo de 2026

Cristiano Ronaldo no jugará ante México en amistoso de marzo

La Selección de Portugal confirmó que Cristiano Ronaldo no formará parte del partido amistoso ante México, programado para el próximo 28 de marzo.

El director técnico Roberto Martínez dio a conocer la lista de convocados, en la cual no aparece el delantero portugués, quien se encuentra lesionado. Tampoco fue incluido Paulinho por la misma situación.

Además del encuentro ante México, Ronaldo también se perderá el duelo amistoso frente a Estados Unidos, previsto para el 31 de marzo.

Pese a la ausencia de su máxima figura, Portugal contará con un plantel competitivo que incluye nombres como Bruno Fernandes, João Félix y Rafael Leão en la ofensiva, de cara a ambos compromisos internacionales.

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