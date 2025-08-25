Critica Snoop Dogg inclusión LGBTQ+ en cintas infantiles

Lunes 25 de agosto de 2025

México.- El rapero Snoop Dogg está enfrentando críticas de sus seguidores luego de que expresara su molestia sobre la inclusión de personajes LGBTQ+ en películas infantiles.

Durante un episodio del podcast It’s Giving, el cantautor y empresario, de 53 años, dijo que le incomodó llevar a su nieto a ver la película animada Lightyear, que presenta en una escena a una pareja del mismo sexo teniendo un hijo.

"En la película, una mujer tuvo un bebé con una mujer. Mi nieto, a la mitad de la película, me dice: ’Abuelo Snoop, ¿cómo tuvo un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!’", recordó el intérprete, de acuerdo con el portal Page Six.

Snoop Dogg dijo que normalmente no va al cine con su nieto a contestar "ese tipo de preguntas".

"Ahora tengo miedo de ir al cine", aseguró, en especial porque no tenía una respuesta clara para darle a su nieto en ese momento.

"Me dejó perplejo. Me pregunto: ’¿Qué parte vital de la película era esta?’. Son niños. ¿Tenemos que mostrarles todo eso a esta edad? ¡Se van a hacer preguntas! Y yo no tengo las respuestas", reiteró.

Estrenada en 2022, Lightyear, el spin-off de Toy Story, presenta una secuencia de montaje donde Alisha, amiga de Buzz Lightyear, se casa y tiene un hijo con la chica de la que está enamorada.

Publicidad

En su momento, la película generó controversia entre el público conservador y hasta fue prohibida en los Emiratos Árabes Unidos debido a un breve momento en el que Alisha se besa con su pareja.

Sin embargo, los comentarios de Snoop Dogg sobre Lightyear no fueron bien recibidos en redes sociales, donde fue criticado duramente por varios seguidores, quienes lo tacharon de homofóbico e intolerante.

Esta no es la primera vez que el rapero desata una polémica en redes sociales este año. En enero, enfrentó críticas tras actuar en un evento en Washington que celebraba la investidura del presidente Donald Trump.