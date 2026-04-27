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Lunes 27 de abril de 2026

Cruz Azul golea a Necaxa y cierra el torneo como tercer lugar

Cruz Azul rompió su racha de seis partidos sin ganar al imponerse 4-1 a Necaxa, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto del Clausura 2026 y cerrar como el mejor equipo de la temporada 2025-26.

En el debut de Joel Huiqui como técnico, La Máquina mostró contundencia en el segundo tiempo tras una primera mitad discreta. José Paradela abrió el marcador al minuto 52, seguido por Agustín Palavecino, quien amplió la ventaja al 63’.

Necaxa respondió con un penal convertido por Ricardo Monreal para el 2-1, pero Cruz Azul retomó el control con un gol de tiro libre de Luka Romero al 77’, y sentenció el encuentro en tiempo agregado con anotación de Andrés Montaño.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a 68 puntos en 34 partidos durante la campaña, lo que le valió además un premio de un millón de dólares como el mejor equipo del año futbolístico.

En la siguiente fase, el conjunto celeste se enfrentará a Atlas en los Cuartos de Final, mientras que Necaxa quedó fuera de toda posibilidad al sumar apenas 18 unidades en el torneo.

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