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Martes 29 de septiembre de 2026

Cruz Pérez Cuéllar asegura que aventajó por casi 10 puntos a Andrea Chávez en nivel de conocimiento

Cruz Pérez Cuéllar, recientemente nombrado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, afirmó que las encuestas internas de Morena le otorgaron una ventaja cercana a los 10 puntos sobre la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño en el rubro de conocimiento.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Pérez Cuéllar señaló que ya tuvo acceso a la revisión de las mediciones aplicadas durante el proceso interno y explicó que la diferencia más amplia se registró precisamente en el nivel de reconocimiento entre la población.

“En el tema de conocimiento hubo ventaja buena, de casi diez puntos, de conocimiento. En atributos, muy competido, sí arribita. Pero lo que me despegó más fue el tema del conocimiento”, declaró.

El dirigente morenista agregó que en otros aspectos evaluados la competencia fue más cerrada, aunque sostuvo que también se ubicó ligeramente por encima de Chávez Treviño.
Morena informó previamente que Pérez Cuéllar fue designado coordinador estatal tras concluir su proceso interno en Chihuahua, una responsabilidad partidista que antecede a las definiciones formales del proceso electoral de 2027.

Pérez Cuéllar indicó además que los resultados detallados de las encuestas podrían ser presentados públicamente por Morena este miércoles alrededor del mediodía. Hasta el momento, la diferencia específica de casi 10 puntos corresponde a la versión expresada por el propio Pérez Cuéllar y no a una tabla pública de resultados difundida por el partido.

Designa Morena a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua rumbo a 2027

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