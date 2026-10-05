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Lunes 5 de octubre de 2026

Cruz Pérez Cuéllar felicita a Andrea Chávez por designación en Ciudad Juárez y llama a la unidad en Morena

El virtual candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a la senadora con licencia Andrea Chávez por su designación como candidata del partido en Ciudad Juárez, decisión atribuida a la Comisión Nacional de Elecciones.

Pérez Cuéllar reconoció la trayectoria y el trabajo político de Chávez y señaló que la nueva etapa del movimiento deberá estar marcada por la unidad, la organización y el trabajo conjunto.

El morenista sostuvo que Chihuahua enfrenta una oportunidad de cambio político rumbo a 2027 y afirmó que Ciudad Juárez tendrá un papel relevante en ese proceso por su peso social, electoral y político dentro del estado.

Asimismo, destacó que uno de los objetivos será acompañar el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalecer la presencia de la llamada Cuarta Transformación en los 67 municipios de Chihuahua.

“Tenemos una causa común y una responsabilidad enorme. Es momento de mirar hacia adelante. Con unidad, organización y trabajo vamos a construir entre todas y todos el cambio que Chihuahua está esperando”, expresó Pérez Cuéllar.

El mensaje representa un llamado a cerrar filas dentro de Morena después de las definiciones internas y a concentrar los esfuerzos del partido en la organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

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