Cruz Pérez Cuéllar inaugura el Museo de las Identidades Juarenses

Jueves 5 de febrero de 2026

Con la presencia del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado de su esposa Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal, y de su hija Regina, se llevó a cabo la inauguración del Museo de las Identidades Juarenses, un nuevo espacio cultural dedicado a preservar, reflexionar y compartir las múltiples historias que conforman la identidad fronteriza.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que Ciudad Juárez no se define por una sola identidad, sino por la suma de muchas, marcadas por la migración, el trabajo, la creatividad y la resiliencia de su gente. Agradeció a la familia Fuentes Téllez por impulsar este proyecto, al que calificó como una muestra de amor por Juárez y una aportación fundamental para fortalecer el orgullo y el arraigo comunitario.

Pérez Cuéllar subrayó que, además de ser una potencia industrial y económica, Ciudad Juárez cuenta con una profunda riqueza humana y cultural, por lo que iniciativas como este museo permiten contar su historia desde una mirada amplia, digna y contemporánea, especialmente para las nuevas generaciones.

En el marco del evento, Gabriela Fuentes Téllez explicó que la inauguración se realizó el 4 de febrero, fecha significativa para su familia al coincidir con el natalicio de su madre, Elmaida Téllez de Fuentes, quien junto a su esposo promovió el arte y la cultura como herramientas de transformación social. Detalló que el museo busca difundir las historias de la frontera mediante innovación tecnológica y lenguajes digitales, con énfasis en niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, Elma Fuentes Téllez, vicepresidenta de Fundación Grupo Imperial, señaló que el museo surge del programa cultural Ada y de la campaña Siéntete orgulloso de ser de Juárez, iniciada en 2015 como respuesta a los años más complejos de violencia en la ciudad, representando un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria y el orgullo juarense.

La directora del museo, Adriana Marín, informó que el recinto fue desarrollado a partir de un proceso de investigación, escucha comunitaria y trabajo colaborativo con especialistas en museografía y curaduría. Detalló que cuenta con seis salas de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales y un espacio educativo para atender a escuelas, infancias y juventudes. Además, señaló que el museo forma parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Durante la inauguración, el actor Joaquín Cosío compartió un mensaje en el que resaltó la importancia de contar con espacios culturales abiertos a la ciudadanía, al considerar que son fundamentales para la vida cultural y social del país.

Al finalizar el evento, el presidente municipal realizó un recorrido por las seis salas del museo, las cuales narran, por etapas, la historia y la riqueza cultural de Ciudad Juárez, incluyendo un espacio dedicado a la histórica cantina Kentucky, como uno de los referentes sociales de la ciudad.

En representación del Gobierno Municipal también asistieron la tesorera Dayira Fernández y la encargada de la Dirección General del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas.