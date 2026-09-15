Cruz Roja desplegará 80 voluntarios durante festejos patrios en Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

La Cruz Roja Mexicana participará en el operativo de seguridad y atención médica por los festejos patrios en la ciudad de Chihuahua, con un despliegue de 80 voluntarios y 10 ambulancias.

Entre el personal participante habrá paramédicos, médicos, enfermeras y enfermeros, estudiantes de formación, veteranos y jóvenes voluntarios, quienes serán distribuidos en distintos puntos estratégicos.

Además, la institución instalará un consultorio móvil para reforzar la atención prehospitalaria durante las celebraciones.

El operativo se realizará en coordinación con Protección Civil Estatal y Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Cruz Roja pidió a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener una conducta responsable para contribuir a que los festejos concluyan con saldo blanco.