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Viernes 23 de octubre de 2026

Cruz anuncia denuncias contra Maru Campos y cierra filas con Sheinbaum y Ariadna Montiel

Ciudad Juárez, Chih.– El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que presentará denuncias contra la gobernadora Maru Campos, tanto ante autoridades electorales como por presunto daño moral, luego de los señalamientos realizados por la mandataria contra Ariadna Montiel y la confrontación pública con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pérez Cuéllar manifestó su respaldo a Sheinbaum y Montiel y sostuvo que las declaraciones de Campos no deben quedar sin consecuencias.

“La verdad es que no pueden quedar sin consecuencias los dichos, las calumnias, las ofensas de la gobernadora del Estado contra la presidenta de la República, contra nuestra líder nacional de Morena, contra nuestro movimiento”, declaró.

El morenista adelantó que recurrirá a las instancias electorales y que también promoverá acciones por daño moral contra la gobernadora, a quien acusó de intentar utilizar la confrontación con Morena para enfrentar la crisis política que, a su consideración, atraviesa su administración.

Pérez Cuéllar también acusó a Campos de haber “desgobernado Chihuahua” y sostuvo que la mandataria perdió el rumbo del Gobierno estatal.

Las declaraciones del alcalde con licencia se producen horas después de que Campos anunciara que presentará denuncias contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos y acuerdos con grupos criminales desde 2021, señalamientos que hasta el momento no han sido acreditados públicamente.

El intercambio eleva la confrontación política en Chihuahua, al trasladar el choque entre Campos y figuras de Morena al terreno de posibles denuncias electorales y acciones legales.

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