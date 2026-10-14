Cruz y Bonilla se encuentran cara a cara previo a entrevistas con Latinus

Miércoles 14 de octubre de 2026

Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla Mendoza, perfilados como dos de los principales contendientes rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027, protagonizaron un encuentro casual antes de participar por separado en entrevistas con el periodista Claudio Ochoa para Latinus.

El encuentro ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, en el lobby del antiguo Hotel San Francisco, actualmente Delta Hotel by Marriott, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

De acuerdo con la versión difundida, Pérez Cuéllar y Bonilla coincidieron cerca de los elevadores, donde se estrecharon la mano, se abrazaron e intercambiaron algunas palabras, en un momento que llamó la atención por la creciente confrontación política entre Morena y PAN rumbo al proceso electoral.

Posteriormente, Claudio Ochoa cuestionó a Pérez Cuéllar sobre si había saludado al panista.

“Lo cortés no quita lo valiente... Nos saludamos, normal. Desde abajo nos saludamos”, respondió el juarense.

Del saludo a la confrontación política

La cordialidad del encuentro contrastó con las entrevistas posteriores. Bonilla fue el primero en conversar con Ochoa durante aproximadamente 15 minutos y aprovechó diversos cuestionamientos para fijar posiciones críticas hacia Morena, la llamada 4T y el Gobierno Federal.

Después fue el turno de Pérez Cuéllar, quien respondió preguntas relacionadas con seguridad, agua y los resultados de las administraciones municipales, además de lanzar cuestionamientos contra Bonilla y la administración estatal encabezada por Maru Campos.

El encuentro adquiere relevancia política ante el escenario que comienza a perfilarse rumbo a 2027, con Pérez Cuéllar por Morena y Bonilla por el PAN entre las figuras con mayor exposición en la disputa por la gubernatura.

Aunque el encuentro no formaba parte de la agenda pública de ninguno de los dos políticos, una fotografía captó el momento del saludo y documentó un inusual cara a cara entre dos potenciales adversarios electorales.