¿Cuánto duran las ofertas del Black Friday 2025?

Viernes 28 de noviembre de 2025

Cada año, una de las preguntas más frecuentes entre los consumidores en México es cuánto tiempo duran las ofertas del Black Friday, una de las jornadas de descuentos más importantes del año. Aunque esta tradición comercial proviene de Estados Unidos, en México se ha consolidado como una oportunidad clave para adelantar compras de Navidad y Año Nuevo, así como para aprovechar rebajas en productos para el hogar, tecnología y cuidado personal.

El otoño es una temporada de alta actividad comercial tanto en México como en otros países, gracias a eventos como El Buen Fin, Cyber Monday y, por supuesto, Black Friday. En este último, diversas tiendas físicas y plataformas en línea lanzan promociones exclusivas, liquidan inventarios y compiten por atraer a los clientes antes de que finalice el año.

¿Cuándo será el Black Friday 2025 y cuánto durará?

El Black Friday 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, fecha que cambia anualmente porque corresponde al cuarto viernes de noviembre.

Aunque tradicionalmente el Black Friday dura solo 24 horas, concentrando las promociones en ese viernes, en la práctica muchas tiendas extienden las ofertas durante el fin de semana o incluso las adelantan desde días previos. Esto permite a los consumidores evitar saturaciones o asegurar productos con alta demanda.

Para este 2025, se prevé que grandes cadenas, comercios medianos y pequeños participen con:

Descuentos directos

Cupones

Meses sin intereses

Ventas especiales en tiendas físicas y en línea

En México, si bien el Black Friday no alcanza el volumen del Buen Fin, sí es una fecha estratégica para quienes buscan productos importados o desean aprovechar promociones inspiradas en el mercado estadounidense.