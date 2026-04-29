Cuatro extranjeros participaron en operativo antidrogas en Chihuahua: autoridades

Miércoles 29 de abril de 2026

Autoridades mexicanas confirmaron que fueron cuatro extranjeros, y no dos, los que estuvieron presentes durante un operativo contra el narcotráfico en el estado de Chihuahua, en el que posteriormente murieron dos personas identificadas como agentes de la CIA.

De acuerdo con información difundida por The New York Times, el incidente ocurrió el pasado 19 de abril, cuando un vehículo en el que viajaban los agentes extranjeros y funcionarios mexicanos se precipitó en una carretera de montaña tras participar en un operativo para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Inicialmente, las autoridades estatales reportaron la presencia de solo dos extranjeros; sin embargo, la fiscala especial del estado, Wendy Paola Chávez, уточizó que en el lugar había cuatro personas de origen extranjero, quienes vestían de civiles, sin portar armas ni identificaciones visibles.

Según la funcionaria, estos individuos mantenían contacto únicamente con el titular de la agencia estatal de investigación —quien también falleció en el accidente— y su participación fue limitada, sin intervención directa en el operativo. Tras el percance, los otros dos extranjeros habrían colaborado en las labores de auxilio.

El caso ha generado tensiones entre el Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y autoridades estatales, luego de que se señalara que no existía conocimiento previo sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.

La mandataria ha reiterado que cualquier colaboración con personal extranjero debe apegarse a los mecanismos legales y contar con autorización federal, al advertir posibles violaciones a la legislación en materia de seguridad nacional.

En este contexto, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el gobierno mexicano ha solicitado información formal a Estados Unidos sobre la identidad y funciones de los extranjeros involucrados.

El caso también derivó en la renuncia del entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, quien reconoció inconsistencias en la información proporcionada por su equipo respecto a la participación de personal extranjero en el operativo.