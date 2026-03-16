Cuatro fallecidos tras choque de autobús y tráiler en Veracruz

Martes 17 de marzo de 2026

Juan Rodríguez Clara, Veracruz — Cuatro personas murieron la mañana del lunes 16 de marzo tras un accidente entre un autobús de turismo, que había partido de Ciudad Juárez, y un tráiler en la autopista La Tinaja–Cosoleacaque.

El choque ocurrió en el kilómetro 128, en el tramo Isla–Acayucan, cerca de la localidad La Unión. Tres de las víctimas eran originarias de Ciudad Juárez: Marbella Pérez Marín, de 55 años, Belén Lira González, de 44, e Ismael Esteban Molina, de 64. La cuarta víctima, Sergio Francisco Jáuregui Prieto, de 44 años, era vecino de Cosoleacaque, Veracruz.

Autoridades locales informaron que se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

El incidente dejó consternadas a las familias de los fallecidos y reitera la necesidad de reforzar medidas de seguridad en las carreteras del país.