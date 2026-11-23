Lunes 23 de noviembre de 2026

Un accidente de autobús registrado en el kilómetro 164 de la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 31 lesionadas, de las cuales siete se encuentran en estado grave, informó la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Entre los heridos de mayor gravedad se encuentra una persona que sufrió la amputación de un brazo, además de pacientes con traumatismos craneoencefálicos, lesiones torácicas y abdominales, fracturas y luxaciones.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) clasificó a siete lesionados como pacientes de atención inmediata debido a la gravedad de sus heridas.

Activan operativo de emergencia

Tras recibir el reporte de la volcadura, las autoridades activaron un operativo de atención prehospitalaria, en el que participaron elementos de Urgencias Médicas del Estado (URGE), Cruz Roja Mexicana y Ángeles Blancos, además de personal de rescate y bomberos.

Los equipos de emergencia realizaron la valoración inicial de las víctimas en el lugar del accidente y organizaron su traslado terrestre, dando prioridad a quienes presentaban lesiones de mayor gravedad.

Trasladan a heridos a hospitales de tres municipios

Las personas lesionadas fueron distribuidas entre hospitales de Chihuahua, Ciudad Juárez y Villa Ahumada para recibir atención especializada.

Entre las unidades médicas receptoras se encuentran el Hospital Central, Christus Juventud, Clínica del Centro, hospitales del IMSS, Hospital General de Ciudad Juárez y Centro de Salud de Villa Ahumada.

La Secretaría de Salud informó que mantendrá comunicación con las instituciones médicas para dar seguimiento a la evolución de los pacientes hospitalizados.

Hasta el momento, el saldo reportado es de cuatro fallecidos, 31 lesionados y siete personas en condición grave.

Las causas de la volcadura no fueron precisadas en la información difundida.