Cuauhtémoc Blanco encabezará Juego de Leyendas América vs Chivas en Chihuahua

Jueves 13 de agosto de 2026

El histórico exfutbolista Cuauhtémoc Blanco será una de las principales figuras del Juego de Leyendas entre América y Chivas, que se disputará el próximo domingo 11 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Durante una visita a Ciudad Juárez, el promotor Manuel Nieto dio a conocer los detalles del encuentro, organizado en el marco de la Copa Fundadores de Chihuahua, torneo que reunirá a equipos de diferentes ciudades de México, además de representativos de Costa Rica, Ciudad Juárez y El Paso.

Nieto explicó que los encuentros de la Copa Fundadores se desarrollarán en la Deportiva Sur, mientras que las finales tendrán como escenario el estadio de la UACH y servirán como antesala del esperado duelo de exfiguras de los dos grandes rivales del futbol mexicano.

“Cada año buscamos hacer algo diferente y ahora la cereza del pastel es este juego de leyendas”, señaló el promotor.

Figuras de Chivas confirmadas

Por parte del Guadalajara se encuentran confirmados Sergio Rodríguez, ‘Tiburón’ Sánchez, Héctor Reynoso, Jhony Magallón, Camilo Romero, Omar Esparza, ‘Gusano’ Nápoles, Amaury Ponce, Aris Hernández, ‘Avión’ Calderón, Gaucho Ávila, Michel Pérez, ‘Pirata’ Castro, Ramón Ramírez, ‘Tilón’ Chávez y Adolfo ‘Bofo’ Bautista.

La presencia de Cuauhtémoc Blanco destaca entre las figuras anunciadas para representar al América.

Los boletos estarán disponibles a través de Startickets, con precios anunciados de 225 pesos para niños y 340 pesos para adultos en las zonas laterales, mientras que los lugares ubicados al centro de la tribuna tendrán un costo de 680 pesos.

El encuentro promete revivir una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano con jugadores que dejaron huella en la historia de América y Chivas.