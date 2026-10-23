Cuauhtémoc Estrada cuestiona a Maru por caso Zuany y pide aclarar criterios para separarlo y reincorporarlo

Viernes 23 de octubre de 2026

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó las explicaciones de la gobernadora Maru Campos sobre el caso del funcionario estatal Guillermo Arturo Zuany, luego de que trascendiera a nivel nacional que autoridades de Estados Unidos le habrían retenido temporalmente la visa y posteriormente se la devolvieron.

Estrada consideró incongruente la secuencia de los hechos expuesta por la mandataria, pues señaló que Zuany habría sido separado de sus funciones después de la retención del documento migratorio y, una vez recuperada la visa, fue reincorporado a sus labores dentro de la administración estatal.

“Si la razón de la separación era la retención de la visa, y al ser devuelta se le reintegra al cargo, queda en evidencia que no se trataba de una cuestión de responsabilidad administrativa, sino de un trámite migratorio”, cuestionó el legislador.

El coordinador de Morena calificó como absurda la lógica con la que, a su consideración, se manejó el caso y pidió al Gobierno del Estado explicar cuáles fueron los criterios utilizados tanto para separar al funcionario como para determinar posteriormente su reincorporación.

Estrada sostuvo que la administración estatal debe transparentar los criterios de confianza y responsabilidad aplicados a sus funcionarios, particularmente cuando se trata de cargos con responsabilidades relevantes dentro del Gobierno.

Finalmente, señaló que la ciudadanía merece conocer con claridad las razones por las que un servidor público es separado de sus funciones y, posteriormente, las circunstancias que permiten su regreso al cargo.