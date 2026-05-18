Cuba advierte respuesta a posible agresión de EE.UU. en medio de tensiones bilaterales

Lunes 18 de mayo de 2026

El presidente de Miguel Díaz-Canel afirmó que el país tiene el “derecho legítimo” de responder ante una posible agresión militar por parte de Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones entre La Habana y Washington.

En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario cubano señaló que las amenazas de acción militar contra la isla representan, a su juicio, una violación del derecho internacional y advirtió que una eventual ofensiva tendría consecuencias “incalculables” para la estabilidad de América Latina y el Caribe.

El Gobierno de Cuba sostuvo además que la isla “no representa una amenaza” para otros países y que su postura es conocida por las autoridades estadounidenses, incluyendo agencias de defensa y seguridad.

Díaz-Canel reiteró que el país enfrenta una “agresión multidimensional” por parte de Estados Unidos, por lo que defendió el derecho de Cuba a responder ante cualquier acción militar, rechazando que este argumento pueda ser utilizado como justificación para una escalada bélica.

Las declaraciones se produjeron luego de reportes del portal estadounidense Axios, que señalaron que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y estaría analizando posibles escenarios de uso contra objetivos estadounidenses, información que ha intensificado el clima de tensión diplomática.

El contexto actual entre Cuba y Estados Unidos está marcado por sanciones económicas, acusaciones de seguridad regional y una relación bilateral históricamente compleja que continúa generando fricciones en el ámbito internacional.