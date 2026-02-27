Cuba confirma comunicación con EE.UU. tras enfrentamiento con embarcación armada procedente de Florida

Viernes 27 de febrero de 2026

El gobierno de Cuba informó que ha mantenido comunicación con autoridades de Estados Unidos luego de que una embarcación procedente de Florida ingresara a aguas territoriales de la isla y se registrara un enfrentamiento armado que dejó cuatro muertos y seis heridos.

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío señaló en conferencia de prensa en La Habana que desde el primer momento se estableció contacto con el Departamento de Estado y el servicio de Guardacostas estadounidenses para intercambiar información sobre el incidente.

Según el Ministerio del Interior cubano, los hechos ocurrieron cuando una unidad de Tropas Guardafrontera intentó identificar la nave, cuyos ocupantes —10 hombres de origen cubano— abrieron fuego. En el intercambio murieron cuatro de los atacantes y seis resultaron heridos, además de que el comandante de los guardafronteras sufrió lesiones.

Las autoridades cubanas indicaron que en la embarcación, ubicada a aproximadamente 1.6 kilómetros al noreste de Cayo Falcones, se encontraron fusiles de asalto, armas cortas, explosivos artesanales, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. También se reportó la detención de una persona en tierra presuntamente vinculada con los hechos.

Entre los fallecidos fue identificado Michel Ortega Casanova. Su hermano declaró a medios que residía en Estados Unidos y mantenía una postura crítica hacia el gobierno cubano.

El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión bilateral. La administración del presidente Donald Trump ha reforzado las sanciones contra Cuba, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio señaló que Washington recopila información propia para esclarecer si los involucrados eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó en redes sociales que la isla defenderá su soberanía ante cualquier incursión extranjera.

El experto William LeoGrande, de American University, consideró que el episodio podría tener repercusiones diplomáticas adicionales y advirtió que el contexto político actual podría influir en la respuesta de Washington.

Las autoridades cubanas indicaron que continúa la investigación para esclarecer los hechos y que se mantendrán los canales de comunicación bilaterales vigentes.