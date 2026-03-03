Internacional

Martes 3 de marzo de 2026

Cuba enfrenta crisis energética y Díaz-Canel llama a una “transformación urgente” del modelo económico

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este lunes a implementar cambios “urgentes” en el modelo económico del país ante la crisis provocada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha profundizado la escasez de energía y afectado severamente la economía y el bienestar de la población.

Durante un discurso ante el Consejo de Ministros, Díaz-Canel subrayó la necesidad de:

Dar mayor autonomía a los municipios y al sector privado.

Incrementar la inversión extranjera, especialmente en el sector energético.

Redimensionar el aparato estatal para una gestión más eficiente.

Intensificar la producción de alimentos tras la caída de la producción nacional.

La crisis se ha manifestado en apagones que han paralizado la economía, reducción de horarios escolares, cancelación de cirugías, limitación del transporte público y escasez de gasolina, obligando a muchos ciudadanos a desplazarse en bicicleta o a pie. Además, los precios de alimentos importados han aumentado debido a cargamentos retenidos en los puertos.

A pesar de estas medidas, expertos señalan que las reformas propuestas son limitadas y que un cambio profundo requiere desmantelar el control estatal sobre la economía. Ricardo Torres, economista cubano, consideró que las acciones de Díaz-Canel son “cambios para que todo siga igual”, mientras que empresarios como Carlos Miguel Pérez Reyes urgieron un plan con prioridades, plazos y control popular claros.

La presión sobre Cuba se intensifica tras el bloqueo estadounidense a los envíos de combustible de Venezuela y las amenazas implícitas de intervención militar por parte de la administración Trump, lo que ha generado preocupación y división entre los cubanos sobre el futuro político y económico de la isla.

Cuba ha permitido desde 2021 una apertura limitada del sector privado, con cientos de pymes y negocios permitidos en áreas como construcción, confección, producción de alimentos, turismo y transporte, pero estas reformas aún se ven restringidas por el control estatal.

En este contexto, la administración estadounidense, representada por Marco Rubio, expresó apertura a cambios graduales en la isla, enfatizando que las transformaciones no necesitan ser inmediatas, sino planificadas y realistas.

