Cuba enfrenta su mayor asfixia energética desde 1962; EU aplica un bloqueo de facto al petróleo

Viernes 20 de febrero de 2026

Cuba atraviesa lo que analistas califican como el primer bloqueo efectivo de Estados Unidos desde la Crisis de los Misiles de Cuba, con un drástico freno a la llegada de combustible que amenaza con detonar una crisis humanitaria y colocar al gobierno de la isla al borde del colapso.

Un análisis de The New York Times, basado en datos de envío marítimo, imágenes satelitales y registros portuarios, revela que el tráfico de petroleros hacia y desde Cuba prácticamente se ha detenido en los últimos meses. Buques vinculados a la isla han sido interceptados o escoltados por autoridades estadounidenses, mientras que aliados tradicionales han suspendido suministros ante la presión de Washington.

Intercepciones en el Caribe

Aunque el presidente Donald Trump no ha calificado formalmente la medida como “bloqueo”, firmó el mes pasado una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a países que exporten petróleo a Cuba. En paralelo, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe.

Según un funcionario estadounidense citado por el diario, la interceptación reciente de un petrolero con fueloil colombiano rumbo a la isla formó parte de un operativo que, en los hechos, constituye un bloqueo no declarado.

El exanalista de la CIA Fulton Armstrong afirmó que, aunque durante décadas se evitó utilizar el término, “en efecto, es un bloqueo”, el más significativo desde el cerco naval impuesto por Washington en 1962.

Uno de los casos documentados es el del buque Ocean Mariner, que cargó más de 84 mil barriles de combustible en Colombia. Tras modificar su ruta en dirección a Cuba, fue escoltado por la Guardia Costera estadounidense hasta aguas dominicanas y posteriormente hacia Bahamas, sin entregar el cargamento.

Sin aliados al rescate

La presión estadounidense ha reducido las opciones de La Habana. Venezuela, antiguo proveedor clave, enfrenta su propia crisis. Rusia prometió envíos que no se han materializado. Países como Brasil, Angola y Argelia se mantienen al margen.

México, que quedó como uno de los principales abastecedores tras la caída de los envíos venezolanos, suspendió exportaciones ante la amenaza arancelaria. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha enviado ayuda humanitaria y ofrecido mediar, al tiempo que advirtió que “no se puede asfixiar a un pueblo así”.

Energía al límite

El impacto ya es visible en la isla: apagones frecuentes, escasez de gasolina y gas natural, reducción del diésel para bombas de agua, acumulación de basura, aumento de precios de alimentos y suspensión de clases y cirugías.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que su gobierno busca alternativas para garantizar el suministro energético y superar lo que considera un nuevo cerco económico.

Jorge Piñón, especialista en energía de la Universidad de Texas en Austin, estimó que las reservas podrían agotarse a mediados de marzo, lo que incrementaría el riesgo de malestar social. Cuba depende casi totalmente del petróleo para generar electricidad y sostener su economía.

Debate internacional

Naciones Unidas ha criticado la política estadounidense al considerar que exacerba el sufrimiento de los cerca de 10 millones de habitantes de la isla y podría violar el derecho internacional.

En 1962, Washington denominó “cuarentena” al cerco naval para evitar implicaciones legales de guerra. Más de seis décadas después, la administración Trump evita nuevamente el término “bloqueo”, aunque los efectos en el terreno —según analistas— operan como uno.

Con petroleros detenidos, aliados replegados y reservas menguantes, Cuba enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente, en un escenario que podría redefinir el equilibrio político y humanitario en el Caribe.