Cuba informa que hombres abatidos en Cayo Falcones tenían fines terroristas

Jueves 26 de febrero de 2026

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba confirmó que los hombres estadounidenses abatidos y lesionados en un tiroteo ocurrido al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, tenían planes de realizar acciones terroristas.

Según el Minint, la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba a 10 personas armadas. Las declaraciones preliminares de los detenidos indicaron que su intención era llevar a cabo una infiltración con fines terroristas.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro hombres fueron abatidos y seis resultaron lesionados, todos cubanos con residencia legal en Estados Unidos.

Entre los objetos encontrados a bordo de la embarcación se incluyen:

Fusiles de asalto

Armas cortas

Artefactos explosivos caseros (cocteles molotov)

Chalecos antibalas

Mirillas telescópicas

Uniformes de camuflaje

El Minint subrayó que la operación permitió neutralizar una amenaza que buscaba atentar contra la seguridad nacional de Cuba.