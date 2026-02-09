Cuba notifica a aerolíneas que dejará de suministrar turbosina para vuelos comerciales

Lunes 9 de febrero de 2026

El Gobierno de Cuba notificó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, ya no dispondrá de combustible de aviación (turbosina Jet A-1) para sus vuelos, en medio de una aguda crisis energética que las autoridades cubanas atribuyen al bloqueo petrolero de Estados Unidos y a restricciones en el suministro de crudo.

Mediante avisos aeronáuticos del sistema internacional NOTAM, las autoridades informaron que la falta de turbosina entrará en vigor desde aproximadamente el 10 de febrero y se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026, afectando a los nueve aeropuertos internacionales del país, incluidos los de La Habana, Cayo Coco, Varadero y Santiago de Cuba.

La medida podría generar cambios en itinerarios, alteraciones de frecuencias y cancelaciones de vuelos, ya que las aerolíneas deberán reconfigurar sus operaciones para realizar escalas técnicas fuera de Cuba para reabastecer sus aviones o llevar combustible extra.

La crisis energética que atraviesa la isla se ha intensificado tras la suspensión de suministros de petróleo venezolano y las sanciones estadounidenses que han afectado a países que podrían abastecer a Cuba, según las autoridades cubanas.

El impacto de la falta de turbosina no se limita a la aviación: sectores clave como el turismo, una de las principales fuentes de divisas de la economía cubana, enfrentan graves complicaciones por la reducción de conectividad aérea y servicios.

Hasta ahora, las aerolíneas afectadas —incluidas compañías de Estados Unidos, España, Panamá y México— no han divulgado públicamente cómo reorganizarán sus operaciones ni si se prevén cancelaciones masivas de vuelos.

Las autoridades cubanas continúan afirmando que estas restricciones son producto del llamado “asedio petrolero” y han implementado otras medidas de emergencia para enfrentar la escasez de combustibles en múltiples sectores de la economía.