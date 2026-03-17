Cuba restablece gradualmente el servicio eléctrico tras apagón nacional

Martes 17 de marzo de 2026

El gobierno de Cuba comenzó este martes el restablecimiento paulatino del suministro eléctrico, luego de un apagón generalizado que dejó a gran parte del país sin energía en medio de una profunda crisis energética.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Energía, el sistema eléctrico ya opera parcialmente en un amplio tramo del territorio, desde Pinar del Río hasta Holguín, aunque el servicio sigue siendo inestable y no ha sido completamente restituido en todas las regiones.

Hasta el momento, no se ha determinado con precisión la causa del colapso del sistema eléctrico nacional. Funcionarios señalaron que no se detectaron fallas evidentes en la red, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el origen del apagón.

El corte masivo dejó sin electricidad a millones de personas, afectando actividades cotidianas, servicios básicos y la conservación de alimentos. En zonas de La Habana, algunos barrios han comenzado a recuperar la energía, aunque persisten interrupciones prolongadas.

La crisis energética en la isla se ha agravado en los últimos años debido a la combinación de varios factores, entre ellos el deterioro de la infraestructura eléctrica —con termoeléctricas de más de cuatro décadas de uso— y la escasez de combustible para la generación de energía.

A ello se suma la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, cuyas restricciones han limitado el acceso de Cuba a suministros de petróleo, afectando la capacidad de generación eléctrica del país.

Actualmente, la compañía eléctrica nacional trabaja en incrementar la producción para estabilizar el sistema y llevar el servicio a los hogares, aunque expertos advierten que la recuperación total podría tomar tiempo debido a la fragilidad de la red.

Este nuevo apagón se suma a una serie de interrupciones masivas registradas en los últimos meses, reflejando la persistente crisis estructural del sistema energético cubano.