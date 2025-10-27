Cubrirá Frente Frío 11 a Chihuahua y la mitad del país con aire gélido

Lunes 27 de octubre de 2025

El Frente Frío número 11 se aproxima al territorio nacional y se espera que entre entre martes y miércoles, cubriendo la mitad del país, incluido el estado de Chihuahua, con una masa de aire frío, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo actualizó su pronóstico extendido, donde detalla que para este lunes 27 de octubre, durante la tarde y noche, se prevé la aproximación del sistema frontal por la frontera noroeste y norte de México.

Entre sus primeros efectos se anticipan rachas de viento de 35 a 50 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua y otras entidades del noreste del país.

Para el martes 28 de octubre, el frente frío ingresará y recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional, generando lluvias y vientos fuertes principalmente en los estados del noreste, aunque Chihuahua no estará entre las zonas más afectadas en esta primera etapa, según el SMN.

Sin embargo, el miércoles 29 de octubre, el sistema avanzará sobre gran parte del territorio mexicano, cubriendo aproximadamente la mitad del país con una masa de aire frío que provocará descenso de temperaturas.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, Chihuahua quedará bajo la influencia directa de la masa fría, con vientos moderados en el norte y oriente del estado, principalmente en Juárez, Ojinaga y la capital.

El jueves 30, el aire frío se mantendrá sobre la entidad, aunque se prevé que disminuyan las rachas de viento, dando paso a condiciones más estables.

Según el pronóstico de The Weather Channel, para miércoles 29 la ciudad de Chihuahua registrará una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 21, mientras que el jueves 30 se espera una mínima de 12 grados y máxima de 27.

Autoridades meteorológicas recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, proteger a niños y adultos mayores, y mantenerse atenta a los reportes oficiales ante el cambio de condiciones climáticas que traerá este nuevo sistema frontal.