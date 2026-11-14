Cuestionan analistas reclusión de César Jáuregui en penal de máxima seguridad; advierten trato político

Sábado 14 de noviembre de 2026

Durante una mesa de análisis del programa Clave Índigo, se cuestionó que el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, permanezca recluido en el penal federal del Altiplano, considerado de máxima seguridad, y se advirtió sobre el posible trasfondo político de su encarcelamiento.

“Esa prisión es una prisión de máxima seguridad que no fue creada para llevar a cualquier opositor político. Esto lo están haciendo ya como un asunto político”, expresó uno de los participantes del programa.

En la misma mesa se criticó lo que consideraron un trato desigual de las instituciones gubernamentales frente a casos que involucran a opositores políticos y aquellos relacionados con integrantes de Morena.

“Quisiera ver el mismo ejercicio de la fuerza de las instituciones y de la comunicación por parte de los distintos órganos de gobierno en todos los casos”, señaló otra de las participantes.

La analista cuestionó que contra los opositores se movilice todo el aparato gubernamental, mientras que, cuando se trata de personajes vinculados al partido en el poder, “parece que no pasa nada”.

Los comentarios se refieren al caso de César Jáuregui, quien permanece en el Altiplano tras ser vinculado a proceso por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la presencia de agentes extranjeros durante un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua.

La defensa del exfiscal ha sostenido que no existen pruebas de que Jáuregui hubiera autorizado la participación de dichos agentes y ha cuestionado que permanezca recluido en un centro penitenciario de máxima seguridad.

Hasta el momento, Jáuregui no ha recibido sentencia condenatoria y mantiene vigente su derecho a la presunción de inocencia.