Culminan actividades del FICH 2026 con 70 mil asistentes en Juárez y Chihuahua

Lunes 19 de octubre de 2026

La Secretaría de Cultura informó que el Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICH), el Festival de Arte Nuevo (FAN) y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) concluyeron con una asistencia de 70 mil personas en las ciudades de Juárez y Chihuahua.

El FICH y el FAN se realizaron del 2 al 18 de octubre en ambas poblaciones. Por su parte, el FICUU, en colaboración con el Ayuntamiento de Chihuahua ofreció actividades del 5 al 12 de octubre, con música, teatro, danza, artes interdisciplinarias y exposiciones museísticas.

En la capital la programación concluyó con el espectáculo “Motel Cactus”, de la compañía “La Meute”, con artistas de Francia, Alemania, Colombia, Argentina y Chihuahua. La presentación tuvo lugar en el Centro Cultural “Quinta Carolina”.

En Ciudad Juárez el FICH cerró el fin de semana con un tributo a The Beatles, un ensamble de música en braille, un bazar cultural y food trucks de emprendedores locales. También hubo una charla sobre cine con el productor Carlos Santos y presentaciones de Kiddie Palmer, Tha Boom Bap Flames y Astraliz.

El Festival concluyó en la frontera con la presentación de “Rock Jude Fest”. Sus integrantes agradecieron al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Cultura por sus esfuerzos para mantener vivo este género.

“Rock Jude Fest” conquistó al público juarense con temas de The Cure, Queen, Talking Heads y David Bowie. Las y los asistentes corearon las canciones durante una noche en la que la música y la cultura fueron protagonistas.