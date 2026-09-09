Cumple 23 horas conflicto por cortes de CFE en zona LeBarón

Miércoles 9 de septiembre de 2026

El conflicto entre habitantes y productores de la zona LeBarón y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acumuló alrededor de 23 horas, luego de los cortes de energía realizados en pozos agrícolas de la región.

Los bloqueos comenzaron aproximadamente a las 10:00 horas del martes y continuaban durante la mañana de este miércoles, mientras los manifestantes mantenían en el lugar unidades de la CFE y condicionaban su liberación al restablecimiento del suministro eléctrico.

De acuerdo con la versión de los habitantes, la energía es indispensable para mantener en funcionamiento los pozos y desarrollar sus actividades agrícolas, por lo que aseguraron que permanecerán en protesta hasta conseguir la reconexión.

“Estamos unidos y permaneceremos aquí de manera firme y pacífica hasta que la luz vuelva a nuestras comunidades y nuestros campos”, expresaron los productores mediante redes sociales.

Los manifestantes argumentaron que mantienen los vehículos de la Comisión en el lugar debido a que consideran que son necesarios para realizar los trabajos de reconexión.

“Sin luz no hay agua y sin agua no hay comida”, señalaron al reiterar que las actividades agrícolas dependen del suministro eléctrico para la extracción de agua.

Por su parte, trabajadores de la CFE indicaron que los cortes fueron realizados debido a adeudos en el pago del servicio y a la detección de pozos que presuntamente operaban de manera irregular.

Hasta la mañana de este miércoles no se había informado sobre un acuerdo entre las partes que permitiera levantar los bloqueos y liberar las unidades.

Los productores señalaron que mantendrán la protesta de manera pacífica mientras continúan a la espera de una solución al conflicto y del restablecimiento del servicio eléctrico en las áreas afectadas.