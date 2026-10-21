Cumple Sindicatura con 18 acciones de Oficina Verde e impulsa agenda ambiental

Miércoles 21 de octubre de 2026

La Sindicatura Municipal de Chihuahua atendió la revisión del Programa Oficina Verde, realizada por la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, dando cumplimiento a los 18 puntos evaluados para fortalecer las prácticas sustentables y responsables dentro de sus instalaciones.

La evaluación forma parte de las acciones encaminadas a disminuir el impacto ambiental de las dependencias municipales mediante el ahorro de recursos, reciclaje, reutilización de materiales, eficiencia energética y el uso responsable del agua y de los vehículos oficiales.

Como parte de la revisión se evaluaron los siguientes 18 puntos:

1. Uso de gorras y camisetas únicamente con logotipo institucional.

2. Recolección y reutilización de papel.

3. Uso de termos y vasos reutilizables.

4. Reutilización de carpetas.

5. Reparación y aprovechamiento del mobiliario.

6. Digitalización mediante el uso del correo institucional.

7. Comunicación a través de redes sociales institucionales.

8. Aprovechamiento de la luz natural.

9. Uso de iluminación LED.

10. Apagado de equipos y colocación de señalética para fomentar el ahorro de energía.

11. Instalación y aprovechamiento de energías renovables.

12. Dispositivos y señalización para el ahorro de agua.

13. Dispensadores de agua en funcionamiento.

14. Uso de plantas con bajo consumo de agua.

15. Promoción del transporte compartido.

16. Uso adecuado de vehículos oficiales.

17. Revisiones vehiculares para reducir emisiones contaminantes.

18. Estaciones de reciclaje en funcionamiento.

Posterior a la revisión, la Síndica Municipal, Olivia Franco, recordó que estas acciones se suman a la Iniciativa “Municipio Verde”, que presentó ante el H. Ayuntamiento, con la intención de avanzar hacia un modelo urbano más sustentable y mejorar las condiciones ambientales de la capital.

La propuesta plantea contar con áreas verdes concentradas, útiles y dignas, fortalecer la conservación y protección del arbolado municipal, así como desarrollar acciones que contribuyan a disminuir las islas de calor urbanas.

Asimismo, contempla la creación del Programa Integral de Infraestructura Verde, con el propósito de establecer una estrategia de largo plazo para el desarrollo, conservación y aprovechamiento de los espacios verdes de Chihuahua.

Otro de los planteamientos de “Municipio Verde” es la reactivación del Fondo de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático, como una herramienta para respaldar proyectos y acciones que permitan mejorar las condiciones ambientales del municipio.

Olivia Franco destacó que el compromiso con el medio ambiente debe reflejarse tanto en las prácticas cotidianas de las instituciones como en las políticas públicas que impactan directamente en la ciudad, por lo que la Sindicatura continuará promoviendo acciones orientadas al uso responsable de los recursos y a la construcción de un Chihuahua más verde y sustentable.