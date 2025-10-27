Chihuahua

D.A.R.E. implementa acciones preventivas contra adicciones en 65 escuelas de la ciudad

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al programa D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), llevan a cabo acciones preventivas en 65 planteles educativos de la ciudad, como parte de la estrategia para fomentar valores y prevenir adicciones en niñas, niños y adolescentes.

La jefa del grupo D.A.R.E., Cecilia Aragón, explicó que durante el presente ciclo escolar se trabaja con estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria, adaptando los contenidos a la edad de cada grupo.

“En el jardín de niños los temas se centran en la prevención; en primaria se abordan las consecuencias del uso de vapeadores, cigarros o cualquier droga, mientras que en secundaria se profundiza en los riesgos y la toma de decisiones”, detalló Aragón.

Además de la prevención de adicciones, el programa incluye charlas sobre el uso responsable del internet, convivencia escolar y fortalecimiento de valores, con el objetivo de promover entornos más seguros dentro y fuera del aula.

El programa D.A.R.E., presente en más de 50 países, mantiene su compromiso con la educación preventiva y el desarrollo integral de la juventud, consolidándose como una estrategia clave en la formación de ciudadanos responsables y conscientes.

