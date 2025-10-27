D.A.R.E. implementa acciones preventivas contra adicciones en 65 escuelas de la ciudad

Lunes 27 de octubre de 2025

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al programa D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), llevan a cabo acciones preventivas en 65 planteles educativos de la ciudad, como parte de la estrategia para fomentar valores y prevenir adicciones en niñas, niños y adolescentes.

La jefa del grupo D.A.R.E., Cecilia Aragón, explicó que durante el presente ciclo escolar se trabaja con estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria, adaptando los contenidos a la edad de cada grupo.

“En el jardín de niños los temas se centran en la prevención; en primaria se abordan las consecuencias del uso de vapeadores, cigarros o cualquier droga, mientras que en secundaria se profundiza en los riesgos y la toma de decisiones”, detalló Aragón.

Además de la prevención de adicciones, el programa incluye charlas sobre el uso responsable del internet, convivencia escolar y fortalecimiento de valores, con el objetivo de promover entornos más seguros dentro y fuera del aula.

El programa D.A.R.E., presente en más de 50 países, mantiene su compromiso con la educación preventiva y el desarrollo integral de la juventud, consolidándose como una estrategia clave en la formación de ciudadanos responsables y conscientes.