DEA anticipa más investigaciones contra funcionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico

Jueves 14 de mayo de 2026

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que la acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa apenas el inicio de una estrategia más amplia contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el administrador de la DEA, Terry Cole, respondió a cuestionamientos del senador republicano por Luisiana, John Kennedy, y afirmó que los funcionarios que colaboran con cárteles también son responsables de la crisis de drogas en territorio estadounidense.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, declaró Cole al referirse al caso de Rocha Moya, quien presuntamente habría colaborado con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario estadounidense sostuvo que los políticos que presuntamente cooperan con grupos criminales son igualmente responsables de la distribución de drogas hacia Estados Unidos.

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, afirmó.

Además, lanzó una advertencia sobre futuras acciones judiciales.

“Le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron la primera acusación por narcotráfico contra un gobernador mexicano en funciones, además de otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

El caso ha generado nuevas tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.