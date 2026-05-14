México

22.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

DEA anticipa más investigaciones contra funcionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que la acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa apenas el inicio de una estrategia más amplia contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el administrador de la DEA, Terry Cole, respondió a cuestionamientos del senador republicano por Luisiana, John Kennedy, y afirmó que los funcionarios que colaboran con cárteles también son responsables de la crisis de drogas en territorio estadounidense.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, declaró Cole al referirse al caso de Rocha Moya, quien presuntamente habría colaborado con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario estadounidense sostuvo que los políticos que presuntamente cooperan con grupos criminales son igualmente responsables de la distribución de drogas hacia Estados Unidos.

“Son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, afirmó.

Además, lanzó una advertencia sobre futuras acciones judiciales.

“Le aseguro que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron la primera acusación por narcotráfico contra un gobernador mexicano en funciones, además de otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

El caso ha generado nuevas tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Morena anuncia movilización y plantea posible desafuero contra Maru Campos por caso en la Sierra Tarahumara

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento
Xóchitl Contreras celebra a mil madres juarenses en multitudinario festejo por el Día de las Madres
Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes
EU exige a México intensificar combate a cárteles para evitar intervención, advierte jefe del Pentágono
Daniela Álvarez reta a Morena a convocar campesinos a marcha por soberanía nacional
Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral
Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia
Bonnie Tyler es inducida a coma tras cirugía intestinal de emergencia en Portugal

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum descarta investigación contra ex secretario de Marina por caso de huachicol fiscal
Hospital universitario de la UACH avanza y podría concretar primera etapa este año: rector
Supervisa Sindicatura obras de pavimentación en colonias Minerales y Lealtad junto a la ASE