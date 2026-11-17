Martes 17 de noviembre de 2026

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que la agencia mantiene su compromiso de investigar y exponer presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones del crimen organizado.

En sus declaraciones, el funcionario estadounidense señaló que la corrupción en México contribuye al fortalecimiento de las estructuras criminales que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, afirmó Cole.

El director de la DEA sostuvo que la institución continuará trabajando para identificar las relaciones entre organizaciones criminales designadas por Estados Unidos como terroristas extranjeras y funcionarios o actores políticos presuntamente involucrados en actos de corrupción.

“La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses”, expresó.

Cole concluyó su posicionamiento con una advertencia sobre la continuidad de las acciones de la agencia: “No nos estamos echando para atrás”.

Las declaraciones reflejan la postura de la DEA respecto a la investigación de posibles redes de protección política al narcotráfico. Sin embargo, en el pronunciamiento difundido no se identificaron funcionarios mexicanos específicos ni se anunciaron nuevas acusaciones judiciales.

El mensaje coloca nuevamente en la discusión pública la relación entre corrupción, narcotráfico y cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.