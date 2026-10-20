México

22.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 20 de octubre de 2026

DEA advierte que perseguirá a cárteles en México y otros países de América

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, aseguró que la agencia continuará persiguiendo a organizaciones del narcotráfico que operan en México, Colombia, Centroamérica y otros puntos del continente.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un acto en memoria de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara en 1985.

Cole recordó el caso de Camarena y sostuvo que su asesinato estuvo relacionado con la protección que integrantes del narcotráfico recibieron de autoridades mexicanas de aquella época, situación que, afirmó, la agencia estadounidense busca evitar que vuelva a repetirse.

“Ya sea que estén en Colombia, en México, en Centroamérica, la DEA los va a encontrar”, advirtió el funcionario.

El director de la DEA señaló que la prioridad de la institución es proteger a los ciudadanos estadounidenses y aseguró que sus acciones se desarrollarán bajo el marco jurídico de Estados Unidos.

Como parte de los resultados recientes, Cole informó que durante dos operativos de alcance global se realizaron 1,287 arrestos relacionados con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, señaló que fueron aseguradas más de 1.8 millones de pastillas falsificadas y más de dos kilogramos de fentanilo.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente atención sobre la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente respecto a los límites legales para la actuación de autoridades y agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por caso Jáuregui y agentes de la CIA

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lanzan plataforma de firmas para exigir “Libertad para César Jáuregui”

Afectarán suministro de agua en 226 colonias de Chihuahua; JMAS pide almacenar con anticipación

Jefe de la DEA revive señalamientos de corrupción en México por asesinato de “Kiki” Camarena

Influencer Alan Nevarez se suma a campaña por la liberación de César Jáuregui
FGR acusa a Jáuregui de alterar la paz interna y vulnerar la soberanía nacional
Refuerza Sindicatura herramientas para detectar riesgos en la niñez
Modernización del alumbrado LED en Chihuahua supera el 95% de avance
Se incendia plataforma de Pemex en Campeche; suman al menos ocho percances en el año
Trump asegura que está cerca de un acuerdo con México para reducir déficit comercial
Sheinbaum deja en manos de la FGR investigar a Maru Campos por caso CIA
Inicia audiencia federal contra César Jáuregui por presunta traición a la patria

Municipios

Más Noticias

Chínipas alcanzará los 37.5°C y será la zona más calurosa de Chihuahua
¡Liberen a Jáuregui! Convocan a manifestación para exigir que enfrente su proceso en libertad
México suspende importación de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle