DEA advierte que perseguirá a cárteles en México y otros países de América

Martes 20 de octubre de 2026

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, aseguró que la agencia continuará persiguiendo a organizaciones del narcotráfico que operan en México, Colombia, Centroamérica y otros puntos del continente.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un acto en memoria de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara en 1985.

Cole recordó el caso de Camarena y sostuvo que su asesinato estuvo relacionado con la protección que integrantes del narcotráfico recibieron de autoridades mexicanas de aquella época, situación que, afirmó, la agencia estadounidense busca evitar que vuelva a repetirse.

“Ya sea que estén en Colombia, en México, en Centroamérica, la DEA los va a encontrar”, advirtió el funcionario.

El director de la DEA señaló que la prioridad de la institución es proteger a los ciudadanos estadounidenses y aseguró que sus acciones se desarrollarán bajo el marco jurídico de Estados Unidos.

Como parte de los resultados recientes, Cole informó que durante dos operativos de alcance global se realizaron 1,287 arrestos relacionados con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, señaló que fueron aseguradas más de 1.8 millones de pastillas falsificadas y más de dos kilogramos de fentanilo.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente atención sobre la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente respecto a los límites legales para la actuación de autoridades y agentes estadounidenses en territorio mexicano.