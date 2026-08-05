DEA coloca a “El 03” como su objetivo prioritario y ofrece 25 millones de dólares por su captura

Miércoles 5 de agosto de 2026

Estados Unidos.– La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) identificó a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, como su principal objetivo en la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y anunció una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que informó una bolsa total de 102 millones de dólares en recompensas contra ocho líderes y operadores de la organización criminal.

La cifra ofrecida por Valencia González supera la recompensa de 15 millones de dólares que durante años estuvo vigente para Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y máximo líder histórico del CJNG.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia González, identificado como hijastro de “El Mencho”, habría asumido un papel de liderazgo dentro de la organización criminal. Anteriormente contaba con una recompensa de 5 millones de dólares, monto que fue incrementado a 25 millones tras ser considerado una pieza clave en la estructura del cártel.

DEA lo declara prioridad número uno

El director de la DEA, Terry Cole, aseguró que “El Pelón” se ha convertido en la principal prioridad de la agencia.

“Está tomando el control del cártel. El Pelón es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó durante el anuncio oficial.

Cole señaló además que la agencia mantiene una estrategia intensificada para desarticular al CJNG y lanzó una advertencia a los integrantes de la organización criminal.

Asimismo, sostuvo que existen redes de corrupción y complicidades que han favorecido a grupos del narcotráfico en México, aunque destacó la coordinación que actualmente mantiene la DEA con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en los esfuerzos binacionales contra el crimen organizado.

La designación de Valencia González como objetivo prioritario refleja el interés de las autoridades estadounidenses por debilitar la estructura de mando del CJNG, considerado uno de los grupos criminales con mayor presencia y capacidad operativa en México y otras regiones del continente.