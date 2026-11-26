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Chihuahua, Chihuahua
Jueves 26 de noviembre de 2026
La agencia estadounidense busca fortalecer la colaboración ciudadana para identificar redes criminales, funcionarios involucrados en actos de corrupción y operaciones de lavado de dinero.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habilitó nuevos canales de comunicación para recibir denuncias anónimas y confidenciales relacionadas con las operaciones del Cártel de Sinaloa y sus redes de colaboración.
Terry Cole, director de la DEA, hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir a identificar actos de corrupción, desarticular estructuras financieras y combatir a las organizaciones criminales.
¿Qué se puede denunciar?
– Integrantes y colaboradores de organizaciones criminales.
– Funcionarios y servidores públicos que brinden protección o apoyo a los cárteles.
– Personas y redes financieras involucradas en operaciones de lavado de dinero.
Canales de denuncia difundidos:
– WhatsApp y Signal: +1 858 298 5670.
– Threema: PTJ4HS3J.
– Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov.
La iniciativa busca fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y las estructuras gubernamentales y financieras que presuntamente facilitan sus operaciones.
De acuerdo con la información difundida, las denuncias serán tratadas de manera anónima y confidencial.
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