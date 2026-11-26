Jueves 26 de noviembre de 2026

La agencia estadounidense busca fortalecer la colaboración ciudadana para identificar redes criminales, funcionarios involucrados en actos de corrupción y operaciones de lavado de dinero.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habilitó nuevos canales de comunicación para recibir denuncias anónimas y confidenciales relacionadas con las operaciones del Cártel de Sinaloa y sus redes de colaboración.

Terry Cole, director de la DEA, hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir a identificar actos de corrupción, desarticular estructuras financieras y combatir a las organizaciones criminales.

¿Qué se puede denunciar?

– Integrantes y colaboradores de organizaciones criminales.

– Funcionarios y servidores públicos que brinden protección o apoyo a los cárteles.

– Personas y redes financieras involucradas en operaciones de lavado de dinero.

Canales de denuncia difundidos:

– WhatsApp y Signal: +1 858 298 5670.

– Threema: PTJ4HS3J.

– Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov.

La iniciativa busca fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y las estructuras gubernamentales y financieras que presuntamente facilitan sus operaciones.

De acuerdo con la información difundida, las denuncias serán tratadas de manera anónima y confidencial.