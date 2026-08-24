DEA pone en la mira a funcionarios mexicanos que presuntamente protegen al CJNG

Lunes 24 de agosto de 2026

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que funcionarios mexicanos de alto nivel que presuntamente colaboran o brindan protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre los objetivos prioritarios de la agencia estadounidense.

En entrevista con N+Univisión durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026), celebrada en Buenos Aires, Cole sostuvo que investigaciones recientes apuntan a posibles vínculos entre integrantes del CJNG y funcionarios gubernamentales mexicanos. Sin embargo, no reveló nombres ni cargos de las personas a las que hizo referencia.

El funcionario estadounidense señaló además a Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, como uno de los principales objetivos de la DEA. De acuerdo con sus declaraciones, Valencia habría asumido el liderazgo del CJNG después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Cole recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 5 de agosto una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Valencia González, además de recompensas adicionales relacionadas con otros integrantes de la organización criminal.

El titular de la DEA aseguró que mantiene comunicación constante con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, con quien intercambia información e inteligencia relacionada con objetivos criminales y operaciones contra organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Cole sostuvo que la cooperación entre ambos países continuará mediante el intercambio de información y acciones coordinadas contra personas vinculadas con organizaciones criminales que trafican drogas hacia Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones unilaterales en territorio mexicano, Cole no la descartó de manera absoluta y señaló que una decisión de esa naturaleza dependería del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Recibimos instrucciones del Presidente de Estados Unidos. Sean cuales sean sus órdenes, las ejecutaremos”, respondió.

Las declaraciones elevan nuevamente la atención sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y las acusaciones estadounidenses sobre posibles redes de protección política al narcotráfico en México.