DEA ubicó a Chihuahua dentro de zonas con presencia del CJNG; autoridades estatales se mantienen en alerta

Lunes 23 de febrero de 2026

Un mapa delictivo elaborado por la Drug Enforcement Administration (DEA) en 2025 colocó a Chihuahua entre las entidades con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido ayer por fuerzas federales.

Hasta el cierre de la jornada, las reacciones violentas tras la muerte del capo se habían registrado en al menos ocho estados del país; en Chihuahua no se reportaron incidentes.

Presencia en 27 estados

De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025, la DEA advirtió que el CJNG, apoyado en su capacidad financiera, ha extendido sus operaciones a 27 entidades mexicanas para el tráfico de drogas.

En su reporte, la agencia estadounidense señaló presencia destacada del grupo criminal en Baja California, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima, Veracruz, Guerrero, Puebla, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Además del narcotráfico, la DEA atribuye al CJNG actividades como robo de combustible, esquemas de extorsión, infiltración en industrias, cobro de cuotas por tráfico de personas, fraudes inmobiliarios —incluidos tiempos compartidos— y operaciones de lavado de dinero.

El informe también advierte que el CJNG podría capitalizar el conflicto interno entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Incluso señala que una eventual alianza estratégica entre el CJNG y “Los Chapitos” podría ampliar territorios, recursos y capacidad operativa.

“La organización es una de las amenazas más importantes para la salud, la seguridad pública y la seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó la DEA, al precisar que asociados y afiliados del grupo operan en casi los 50 estados de ese país.

Detenciones en Chihuahua

En Chihuahua, autoridades han realizado detenciones de presuntos integrantes o vinculados al CJNG. El 23 de diciembre, la Fiscalía General del Estado informó la captura de Alfredo Ezequiel Galaviz Jr., buscado en Texas por el homicidio de un menor de 16 años y presuntamente relacionado con una red de tráfico de drogas asociada al cártel.

Asimismo, el 5 de marzo fue detenido en la entidad Roland Alberto Muñoz, señalado como presunto traficante de armas estadounidense y operador de “La Línea” y del CJNG. Tras su arresto fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de armas. Las autoridades lo vincularon con el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Autoridades en alerta

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, las corporaciones de seguridad con presencia en Chihuahua activaron protocolos de vigilancia, informó el fiscal general del Estado, César Jáuregui.

El funcionario adelantó que el tema será abordado en la Mesa de Seguridad que se realiza cada lunes con representantes de corporaciones federales y estatales, a fin de evaluar posibles repercusiones en la entidad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, señaló que hasta el momento no existe relación directa entre los hechos violentos registrados en otras entidades y el estado de Chihuahua, aunque confirmó que se mantiene coordinación permanente con autoridades federales para atender cualquier eventualidad.