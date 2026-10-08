DIF Estatal busca a familiares de bebé recién nacido en Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

El DIF Estatal de Chihuahua emitió una ficha de búsqueda para localizar a los familiares de un bebé recién nacido que se encuentra bajo atención de la institución.

En la publicación difundida por la dependencia aparece el menor vestido con un mameluco gris con rayas blancas, de tez clara y cabello abundante.

El DIF Estatal pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar o localizar a sus familiares.

Quienes cuenten con datos pueden comunicarse al (614) 214-40-00, extensiones 22330, 22273 y 22430, con la Subprocuraduría Auxiliar de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y Demás Personas Sujetas de Asistencia Social del Distrito Judicial Morelos.

También pueden acudir directamente a las instalaciones ubicadas en calle 12 y Tamborel número 4610, colonia Santa Rosa, en la ciudad de Chihuahua.