DSPM realiza operativos en yonkes para evitar venta de autopartes ilícitas en la ciudad

Lunes 20 de octubre de 2025

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) llevó a cabo operativos de inspección en distintos yonkes de la ciudad, como parte de las estrategias de prevención implementadas en coordinación con la Mesa de Seguridad Regional, con el objetivo de evitar la comercialización de autopartes de origen ilícito.

Los operativos se desarrollaron en zonas al norte y sur de la ciudad, donde los agentes ingresaron a los establecimientos para notificar a los responsables sobre la revisión y verificar que sus negocios funcionen dentro del marco legal.

Además, mediante recorridos con los binomios caninos del Grupo K-9, se inspeccionó la posible presencia de sustancias nocivas en estos lugares.

El oficial Ángel Brito, integrante del Grupo K-9, destacó que estas acciones se llevan a cabo en colaboración con autoridades de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Subdirección de Gobernación Municipal y la Agencia Estatal de Investigación, reafirmando el compromiso conjunto para mantener entornos más seguros en la ciudad.