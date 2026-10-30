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Viernes 30 de octubre de 2026

Da IEE trámite a denuncia contra Cruz Pérez Cuéllar e investiga espectaculares

El Instituto Estatal Electoral (IEE) dio trámite a la denuncia presentada por el PRI contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña relacionados con anuncios espectaculares colocados en distintos municipios de Chihuahua.

El dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, informó que el organismo electoral ordenó diversas diligencias para determinar quién contrató y financió la publicidad, así como el origen de los recursos utilizados.

De acuerdo con Óscar Antonio Núñez López, secretario Jurídico del PRI estatal, el IEE solicitará información a empresas publicitarias, autoridades municipales, instancias de fiscalización y órganos de Morena. Entre los documentos requeridos se encuentran contratos, facturas, permisos, mecanismos de pago y datos de los responsables de contratar los espacios.

El acuerdo también contempla solicitar colaboración de la Fiscalía General del Estado para obtener información que permita localizar y notificar a Pérez Cuéllar dentro del procedimiento.

El PRI anunció que dará seguimiento al caso hasta esclarecer el financiamiento de los espectaculares y determinar si existieron infracciones electorales.

El inicio de la investigación no implica que las irregularidades denunciadas estén acreditadas ni que exista una sanción contra Cruz Pérez Cuéllar; será la autoridad electoral la que determine si existe alguna responsabilidad.

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