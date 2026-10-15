Da luz verde Congreso a propuesta de Nancy “La China” Frías para reconocer a tianguistas de Chihuahua

Jueves 15 de octubre de 2026

El Congreso del Estado aprobó la propuesta presentada por la diputada Nancy “La China” Frías, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, para declarar el 30 de octubre de cada año como el Día Estatal del Tianguis y el Tianguista. La medida busca reconocer el trabajo de quienes se dedican a esta actividad comercial, que representa una fuente de ingresos para numerosas familias y permite a la población acceder a productos de consumo cotidiano.

El decreto establece que las autoridades estatales y municipales promuevan cada año ferias, capacitaciones, exposiciones y reconocimientos a comerciantes destacados. También contempla actividades culturales y comunitarias, así como acciones de limpieza, organización y mejora de las condiciones ambientales de los tianguis, en coordinación con las agrupaciones de comerciantes y de acuerdo con los recursos disponibles.

La iniciativa surgió de las peticiones de comerciantes del Distrito 12, particularmente de los tianguis de la Tarahumara, Chihuahua 2000 y la colonia Anthony Queen, al norte de la capital. Con estas medidas se busca dar mayor reconocimiento a quienes trabajan en estos espacios, abrir oportunidades de capacitación y fortalecer la colaboración con las autoridades para atender las necesidades de los lugares donde diariamente ofrecen sus productos.

La propuesta, presentada originalmente por Frías junto con integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y con la adhesión de la diputada Irlanda Márquez, del PT, establece una fecha anual para reconocer esta actividad y promover acciones en beneficio de sus comerciantes. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con ello, Chihuahua contará con una conmemoración dedicada a quienes encuentran en los tianguis una forma de sostener a sus familias y contribuir a la economía de sus comunidades.