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Lunes 18 de mayo de 2026

Da seguimiento Lupita Borruel a gestiones de familias de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace

Con el compromiso de regresar a las colonias con respuestas y no sólo con promesas, la regidora del PAN Lupita Borruel Baquera sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de Ladrillera Sur a través de su Casa de Enlace, donde dio seguimiento puntual a distintas gestiones realizadas por las familias del sector.

Acompañada por el equipo del Ing. Alan Falomir, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como por Ing. Carlos Bermúdez, Jefe del área de Alumbrado Público, de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se atendieron de manera cercana las inquietudes planteadas por las y los vecinos, brindando orientación, canalización y avances concretos en temas correspondientes a cada dependencia.

Los asistentes expusieron diversas inquietudes relacionadas con su entorno y calidad de vida, mismas que fueron revisadas una por una para brindar seguimiento, orientación y solución de manera directa.

La presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, reconoció el respaldo del DIF Municipal y del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), particularmente en las gestiones relacionadas con temas de salud y atención social y señaló que este trabajo coordinado forma parte de la visión impulsada por el alcalde Marco Bonilla de mantener un gobierno cercano, sensible y en constante comunicación con la ciudadanía.

Agradeció la confianza de las familias de Ladrillera Sur y recordó la importancia de mantener una comunicación constante a través de la promotora de la Casa de Enlace o mediante la línea de WhatsApp, ya que esto permite dar seguimiento, atender y canalizar de manera más rápida y eficiente cada una de las gestiones.

“Gracias por abrirnos las puertas, por acercarse y por confiar en nosotros. Su participación y colaboración nos ayuda muchísimo para avanzar y encontrar soluciones juntos. Lo más importante es seguir en comunicación para poder atender cada necesidad de manera cercana y eficaz”, expresó.

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