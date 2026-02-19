México

12.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

Dan de alta a los siete menores intoxicados por tamales con fentanilo en Puebla

La Secretaría de Salud de Puebla informó que los siete menores que resultaron intoxicados tras consumir alimentos en la vía pública, presuntamente tamales contaminados con fentanilo, han recibido su alta médica luego de permanecer bajo vigilancia hospitalaria por cuatro días.

El caso se registró el pasado 14 de febrero, cuando una niña de 10 años dio positivo a fentanilo tras presentar síntomas de intoxicación. Junto a ella, otros seis menores, de entre 2 y 11 años, fueron trasladados al Hospital General de Huauchinango por vómito, desorientación y signos de deshidratación. Los menores son: Yamilet (2 años), Diana (11), Teodoro (9), Cristina (10), Abigail (6), Raúl (8) y Kenia (5).

El gobierno estatal destacó que la atención médica se brindó en un hospital administrado por IMSS-Bienestar, y que todos los menores evolucionaron favorablemente.

Tras el suceso, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el caso y advirtió que el fentanilo "no distingue nacionalidades ni hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso", haciendo un llamado a desmantelar las redes de esta droga sintética que afectan a comunidades.

Las autoridades de Salud, Seguridad Pública y procuración de justicia continúan con las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Puebla, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, abrió una carpeta de investigación para determinar si los tamales estaban contaminados con fentanilo u otra sustancia, en coordinación con el área jurídica y de Salud Municipal, así como la Jurisdicción Sanitaria local.

Las indagatorias buscan establecer responsabilidades y proceder conforme a la ley contra los responsables de la intoxicación.

Emite Protección Civil recomendaciones por fuertes vientos en la capital

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aprueban donación de predio para impulsar el Boulevard Luis H. Álvarez en Chihuahua

Vecinos de Los Álamos denuncian aumento de robos y piden mayor vigilancia en Aldama

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

Alejandro Domínguez solicita licencia para buscar reelección al frente del PRI en Chihuahua
Continúa Alma Portillo lucha por Sistema Estatal de Cuidados; recorre modelo de Jalisco
Dorados de Chihuahua inician campamento primaveral rumbo a la temporada 2026 de la LMB
SEP confirma revisión y ajustes en libros de texto gratuitos
Parral será sede de la agenda legislativa del Congreso del Estado
Suspenden audiencia por ataque al perro policía Vico debido a estado de salud del imputado
Claudia Sheinbaum atribuye falla del SAT a ruptura de un cable de fibra óptica
Congreso de Perú elige a José María Balcázar como presidente interino tras destitución de José Jerí

Municipios

Más Noticias

Falla en sistema del SAT colapsa aduanas y puertos por varias horas
Conmemoran en Palacio de Gobierno el 113 aniversario del Ejército Mexicano
Hombre muere en el centro de Chihuahua tras presunto infarto