Dan de alta a los siete menores intoxicados por tamales con fentanilo en Puebla

Jueves 19 de febrero de 2026

La Secretaría de Salud de Puebla informó que los siete menores que resultaron intoxicados tras consumir alimentos en la vía pública, presuntamente tamales contaminados con fentanilo, han recibido su alta médica luego de permanecer bajo vigilancia hospitalaria por cuatro días.

El caso se registró el pasado 14 de febrero, cuando una niña de 10 años dio positivo a fentanilo tras presentar síntomas de intoxicación. Junto a ella, otros seis menores, de entre 2 y 11 años, fueron trasladados al Hospital General de Huauchinango por vómito, desorientación y signos de deshidratación. Los menores son: Yamilet (2 años), Diana (11), Teodoro (9), Cristina (10), Abigail (6), Raúl (8) y Kenia (5).

El gobierno estatal destacó que la atención médica se brindó en un hospital administrado por IMSS-Bienestar, y que todos los menores evolucionaron favorablemente.

Tras el suceso, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el caso y advirtió que el fentanilo "no distingue nacionalidades ni hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso", haciendo un llamado a desmantelar las redes de esta droga sintética que afectan a comunidades.

Las autoridades de Salud, Seguridad Pública y procuración de justicia continúan con las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Puebla, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, abrió una carpeta de investigación para determinar si los tamales estaban contaminados con fentanilo u otra sustancia, en coordinación con el área jurídica y de Salud Municipal, así como la Jurisdicción Sanitaria local.

Las indagatorias buscan establecer responsabilidades y proceder conforme a la ley contra los responsables de la intoxicación.