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Miércoles 26 de agosto de 2026

Dan de baja a Mario Cabrera en plena final; Dorados enfrenta crisis interna

Los Dorados de Chihuahua atraviesan un momento complicado en plena final del Campeonato Estatal de Béisbol 2026, luego de que el club diera de baja a Mario Cabrera, uno de los jugadores de mayor peso dentro del equipo durante las últimas temporadas.

La salida de Cabrera ocurre cuando Dorados se encuentra abajo 0-2 en la serie ante Manzaneros de Cuauhtémoc, situación que aumenta la presión sobre el conjunto capitalino de cara al tercer juego de la final.

De acuerdo con información difundida por fuentes cercanas al equipo, existirían diferencias internas con el mánager César Nieves, además de roces con algunos jugadores y un ambiente complicado dentro del vestidor. Hasta el momento, el club no ha detallado públicamente las razones específicas de la baja de Cabrera.

El tercer encuentro de la serie se disputará este jueves en Chihuahua capital a las 7:30 de la tarde, en un juego que será clave para las aspiraciones de Dorados, ya que una nueva derrota dejaría a Manzaneros a un paso del campeonato.

La situación deportiva y la salida de uno de sus referentes colocan a Dorados frente a uno de los momentos más delicados de la temporada, con la obligación de reaccionar dentro y fuera del terreno de juego para mantenerse con vida en la final.

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