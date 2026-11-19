Jueves 19 de noviembre de 2026

En el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, el Gobierno Municipal de Chihuahua realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en cinco monumentos emblemáticos de la capital, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y mejorar la imagen urbana.

A través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, las cuadrillas municipales intervinieron los siguientes espacios:

Mausoleo del general Francisco Villa.

Monumento a La Adelita.

Glorieta de Felipe Ángeles.

Rotonda de los Hombres Revolucionarios.

Glorieta de Pancho Villa.

Las labores incluyeron lavado de esculturas, pintura de bases y pedestales, retiro de suciedad mediante técnicas especializadas y aplicación de cera para proteger y dar brillo a las piezas.

De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones buscan conservar los monumentos que representan acontecimientos y personajes fundamentales de la historia de Chihuahua.

Asimismo, informaron que los trabajos de limpieza y conservación continuarán en otros espacios públicos de la ciudad, como parte del mantenimiento permanente del patrimonio urbano.