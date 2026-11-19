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Chihuahua, Chihuahua
Jueves 19 de noviembre de 2026
En el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, el Gobierno Municipal de Chihuahua realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en cinco monumentos emblemáticos de la capital, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y mejorar la imagen urbana.
A través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, las cuadrillas municipales intervinieron los siguientes espacios:
Mausoleo del general Francisco Villa.
Monumento a La Adelita.
Glorieta de Felipe Ángeles.
Rotonda de los Hombres Revolucionarios.
Glorieta de Pancho Villa.
Las labores incluyeron lavado de esculturas, pintura de bases y pedestales, retiro de suciedad mediante técnicas especializadas y aplicación de cera para proteger y dar brillo a las piezas.
De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones buscan conservar los monumentos que representan acontecimientos y personajes fundamentales de la historia de Chihuahua.
Asimismo, informaron que los trabajos de limpieza y conservación continuarán en otros espacios públicos de la ciudad, como parte del mantenimiento permanente del patrimonio urbano.
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