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Martes 4 de agosto de 2026

Dañan transformador de la CFE en terreno baldío; investigan posibles actos de vandalismo

Cuauhtémoc, Chih.- Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte por daños a un transformador de energía eléctrica propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizado en un terreno baldío sobre la avenida Israel Beltrán Montes, entre las calles 48 y Jorge Castillo.

De acuerdo con el informe oficial, el incidente fue reportado a las 17:03 horas del 3 de agosto, por lo que agentes municipales acudieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los policías localizaron el transformador con afectaciones visibles en la caja de fusibles, además de varios cables cortados y el equipo ligeramente desplazado de su posición original. Sin embargo, durante la inspección no se detectó el robo de componentes o materiales pertenecientes a la instalación eléctrica.

Las autoridades señalaron que la persona que realizó el reporte fue orientada para notificar formalmente los hechos a la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que personal especializado realice una revisión técnica del equipo, determine el alcance de los daños y lleve a cabo las reparaciones necesarias.

Asimismo, se indicó que la denuncia ante la empresa permitirá integrar la información correspondiente para que las autoridades competentes puedan iniciar las investigaciones y determinar si los daños fueron resultado de actos de vandalismo o de algún intento de robo.

Hasta el momento no se reportan afectaciones al servicio eléctrico derivadas de este incidente.

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