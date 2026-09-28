Daniela Álvarez pide a la SCJN mantener blindaje electoral en Chihuahua

Lunes 28 de septiembre de 2026

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener vigente la reforma electoral de Chihuahua que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite intervención del crimen organizado.

Álvarez sostuvo que el objetivo de esta legislación es impedir que grupos delictivos influyan en procesos electorales o en la definición de candidaturas, postura que coincide con la defendida este lunes por la gobernadora Maru Campos. La reforma será analizada este martes 29 de septiembre por la SCJN.

La dirigente panista afirmó que la ciudadanía chihuahuense estará atenta a la resolución y cuestionó la impugnación promovida por Morena contra diversos cambios a la legislación electoral local.

En su posicionamiento, Álvarez también lanzó críticas contra perfiles de Morena en Chihuahua y reiteró que Acción Nacional defenderá la permanencia de mecanismos que, desde su perspectiva, buscan evitar la intervención de organizaciones criminales en las elecciones.

“No permitiremos que decida el crimen organizado”, expresó la dirigente estatal al fijar la postura del PAN frente a la próxima discusión de la Corte.

La controversia forma parte de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma electoral de Chihuahua. Morena ha señalado que su impugnación abarca diversos aspectos del decreto y ha rechazado que su objetivo sea eliminar todas las medidas relacionadas con la protección de los procesos electorales frente a la delincuencia organizada.

La resolución de la Suprema Corte determinará qué disposiciones de la reforma permanecen vigentes y cuáles, en su caso, podrían ser invalidadas.