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Martes 12 de mayo de 2026

Daniela Álvarez reta a Morena a convocar campesinos a marcha por soberanía nacional

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez, lanzó un reto a Morena al pedir que inviten a campesinos a la marcha convocada para este sábado en Chihuahua.

La declaración surge luego de que esta mañana la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunciara una movilización programada para el sábado a las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con Morena, la manifestación tiene como objetivo exigir el respeto a la soberanía nacional.

Ante ello, Daniela Álvarez cuestionó el alcance de la convocatoria y pidió que se incluya a productores del campo, al considerar que son uno de los sectores más afectados por diversas problemáticas nacionales.

La líder panista no detalló si su partido participará en alguna movilización alterna, pero sus declaraciones se suman al intercambio de posturas entre ambas fuerzas políticas en torno a la agenda pública y social del estado.

La marcha anunciada por Morena está prevista para realizarse en la capital del estado y se espera la participación de simpatizantes del partido.

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